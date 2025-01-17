Після дронової атаки у Людиново загорілася нафтобаза

У п’ятницю, 17 січня, Калузьку область Росії атакували безпілотники. місцева влада підтвердила удар по місту Людиново, де розташована нафтобаза.

За даними місцевого губернатора Владіслава Шапши, на територію НПЗ нібито впали уламки дронів. Втім, на відео, які поширюють у соцмережах очевидці, видно сильне загоряння на задимлення поблизу резервуарів. На одному з відео його автор каже «Попали все-таки».

Шапша заявив, що, за попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працюють рятувальники та оперативники.

Людиново розташоване за 170 км на північ від українсько-російського кордону та за 10 км від Брянської області, про атаку на яку також повідомили росіяни. Так, увечері російське міністерство оборони повідомило, що нібито збило сім ударних дронів над Брянщиною.

У пресслужбі Генштабу атаку на російську нафтобазу наразі не коментували.

Нагадаємо, напередодні, 16 січня, ударні дрони завдали ударів по Тамбовському пороховому заводу, який є одним з ключових військових підприємств Росії. Поблизу заводу лунали вибухи – втім, росіяни заявили нібито про знищення трьох безпілотників над Тамбовською областю.