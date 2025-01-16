Тамбовський завод атакували ударні дрони

У ніч на четвер, 16 січня, безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Росії, очевидці повідомили про вибухи. Атаку на військове підприємство росіян підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Місцеві мешканці поширили відео, на яких чутно вибухи поблизу Котовська, де розташований Тамбовський пороховий завод. За даними Андрія Коваленка, підприємство атакують вже не вперше.

«Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів», – повідомив голова ЦПД.

Тамбовський завод є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії окупантів. Зазначається, що з початку повномасштабної війни Росії проти України завод наростив своє виробництво.

Місцева влада та російське міністерство оборони наразі не коментувало атаку. Водночас росіяни заявили нібито про знищення трьох безпілотників над Тамбовською областю.

Зазначимо, загалом Міноборони Росії заявило начебто про збиття нібито 27 безпілотників за ніч. Найбільше зафіксували над Бєлгородською областю – там нібито збили 15 БпЛА. Сім безпілотників нібито знищили над Воронезькою областю, де з вечора 15 січня горить нафтопереробний завод. Також росіяни заявили про нібито про знищення двох БпЛА на Курщині.

Зауважимо, до цього Тамбовський пороховий завод атакували щонайменше двічі – у листопаді 2023 та січні 2024 року..