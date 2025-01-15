Дрони атакували НПЗ у Воронезькій області

Ввечері середи, 15 січня, безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки сталась пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російських Telegram-каналів, під атаку дронів потрапила нафтобаза, що розташована у місті Ліски приблизно за 90 км від Воронежа. Місцеві мешканці повідомили, що підприємство атакували щонайменше три ударних БпЛА, внаслідок чого на території нафтобази розпочалась пожежа.

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Водночас губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив, що російська ППО та РЕБ знешкодила кілька безпілотників. За словами Гусєва, пожежа на нафтобазі виникла через «падіння кількох БпЛА».

Зазначимо, що російське міноборони атаку на нафтобазу не коментувало.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 14 січня, Збройні сили України здійснили наймасовішу атаку на російські військові об’єкти. Українським військовим вдалося уразити нафтобазу «Комбінат Крістал» у Енгельсі, Брянський хімічний завод в місті Сєльцо, Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез». Крім того, Сили оборони знищили російські ЗРК «Тор» та «Бук».