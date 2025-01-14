Пожежа на НПЗ у Саратові

В ніч на вівторок, 14 січня, Збройні сили України здійснили наймасовішу атаку на російські військові об’єкти, уразивши цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії. Під удар потрапили об’єкти у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські військові знову уразили нафтобазу «Комбінат Крістал», де росіяни зберігали пальне для російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. У середу, 8 січня, нафтобаза вже потрапляла під атаку. Пожежа на підприємстві тривали протягом п’яти днів. Внаслідок атаки 14 січня там знову розпочалася пожежа. У Генштабі зазначили, що успішного удару по нафтобазі цього разу завдали підрозділи Сил безпілотних систем та Головне управління розвідки.

Також ЗСУ успішно атакували стратегічний об’єкт військово-промислового – Брянський хімічний завод в місті Сєльцо. За даними Генштабу, там росіяни виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59». Внаслідок атаки на заводі кілька годин тривала вторинна детонація. Окрім цього, під час атаки українським військовим вдалося знищити російські ЗРК «Тор» та «Бук». Зазначається, що це бойове завдання успішно виконали підрозділи Сил безпілотних систем, ССО, СБУ, ракетних військ, Повітряних сил та ГУР.

Крім того, підрозділи ГУР та СБУ уразили Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез». У мережу потрапило відео пожежі на заводі у Казані.

«Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію Росії триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада 2024 року Сили оборони уразили російський склад боєприпасів у Брянській області. Унаслідок ударів зафіксували щонайменше вісім вибухів, дві точки займання та ознаки вторинної детонації.