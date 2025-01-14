У ніч на вівторок, 14 січня, безпілотники атакували місто Енгельс в Саратовській області Росії. Через атаку є пошкодження промислового підприємства. Про це повідомили пропагандистські Telegram-канали та губернатор регіону Роман Бусаргін.

За словами Бусаргіна, унаслідок атаки БпЛА постраждало промислове підприємство в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі. Згодом він повідомив, що навчання у школах Саратова та Енгельса відбудеться в дистанційному форматі.

Губернатор Саратовської області не уточнив деталей щодо об’єкта атаки. Утім, за інформацією місцевих мешканців, безпілотники атакували нафтобазу в Енгельсі, яку дрони уразили 8 січня.

Один з очевидців зафільмував момент атаки на російський Енгельс.

Згодом місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтобазі в Енгельсі. Наразі масштаби пожежі, що виникла, не відомі.

Зауважимо, що під дрони цієї ночі потрапило не лише підприємство в Енгельсі Саратовської області. Росіяни повідомили про дронову атаку на Казань. Там виникла велика пожежа в районі заводу «Казань Оргсинтез», що спеціалізується на виробництві пластиків високої міцності. Імовірно, дрони влучили по базі скраплених газів.

Про масову атаку безпілотниками також повідомив глава Тульської області Дмитро Міляєв. За його словами, постраждалих нібито немає.

У зв’язку з атакою БпЛА аеропорти в російській Пензі, Ульяновську, Казані та Саратові закрили, заявили в Росавіації.

«Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ», – прокоментував атаку БпЛА керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Український Генштаб офіційно ніяк не коментував пожежі в російських регіонах.

Доповнено о 11:33. Бійці 14-го окремого полку БпАК СБС підтвердили повторне ураження інфраструктури військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

«В результаті ураження на території нафтобази “Кристалл” знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору цивільного населення України», – ідеться в повідомленні.

Військові додали, що «кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена».

Доповнено о 13:24. Джерела видання «Бабель» в СБУ назвали атаковані у ніч на 14 січня російські військові об’єкти.

Під атаку дронів потрапили:

Алексінський хімічний комбінат у Тульській області. Там виникла велика пожежа;

склади боєприпасів, зокрема ФАБів, КАБів і крилатих ракет на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області;

Саратовський нафтопереробний завод. Там теж фіксують масштабну пожежу.

Сили оборони також завдали ударів по Брянському хімічному заводу, який виготовляє ракети та боєприпаси для ворога.

Нагадаємо, уночі 8 січня безпілотники масовано атакували нафтобазу в Енгельсі, де ворог зберігав пальне для російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Місцеві мешканці вночі на тлі атаки безпілотників чули до 40 вибухів, після чого спалахнула пожежа. Влада регіону 13 січня повідомила, що пожежу вдалось загасити.