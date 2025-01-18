Масштаби пошкоджень російської техніки українські військові ще уточнюють

Українські військові влучили у станції «Небо-СВУ» та 9С32М і комплекс «Бук-М3» російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив у суботу, 18 січня, Генштаб ЗСУ.

У ніч на суботу, 18 січня, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» на тимчасово окупованій Херсонщині.



Також ракетні війська ЗСУ завдали вогневого ураження по комплексу «Бук-М3» та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300 на тимчасово окупованій території Донецької області. У дописі зауважують, що масштаби пошкоджень російської техніки українські військові ще уточнюють.

«Сили оборони України завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Генштаб підтвердив атаку на державну установу у Тульській області, на якій росіяни зберігали нафту.

«Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області. На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти», – розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, за даними російських Telegram-каналів у Тульській області під атаку потрапила нафтобаза, що розташована у місті Узловая.

Кріс цього, у п’ятницю, 17 січня, Калузьку область Росії атакували безпілотники. Місцева влада підтвердила удар по місту Людиново, де розташована нафтобаза.