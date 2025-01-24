Спалахнула сильна пожежа в районі рязанського нафтопереробного заводу

Російське Міноборони повідомило про знищення в ніч на п’ятницю, 24 січня, 121 БпЛА. Під атаку дронів потрапили нафтопереробний завод та підприємство, де виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів росіян.

Мешканці Рязанської області повідомляли про близько 10 вибухів на тлі атаки безпілотників. Спалахнули сильні пожежі в районі рязанського нафтопереробного заводу та на території Ново-Рязанської ТЕЦ. Російські Telegram-канали також писали, що під атаку могла потрапити військова авіабаза Дягілєво на околиці Рязані. Там росіяни зберігають Ту-95 і Ту-22, поруч розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Губернатор регіону Павєл Малков повідомив, що уламки безпілотника впали на приватний будинок.

«Виникла пожежа, яка була ліквідована у найкоротші терміни. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

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Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначив, що завод Рязанської нафтопереробної компанії, який входить до складу «Роснєфті», є одним з ключових у нафтовій промисловості росіян. Він відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії.

Також безпілотники намагалися атакувати Москву. За словами мера Сєргєя Собяніна, 2 дрони збили в міському окрузі Подільськ, 1 БпЛА ліквідований у Троїцькому адміністративному окрузі та ще 1 впав в міському окрузі Щолково.

У Брянську, за даними Telegram-каналу Mash, уламки знищеного безпілотника впали поряд із виробництвом. Керівник Центру протидії дезінформації своєю чергою повідомив, що під атакою опинився завод «Кремній». На ньому виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», а також для РЛС і РЕБ та російських БпЛА.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Тоді як в Енгельсі Саратовської області дрони намагалися атакувати місцевий нафтопереробний завод. У місті пролунало близько 7 вибухів.

«В атаці, попередньо, задіяні далекобійні БпЛА типу «Лютий» та 2,5-метрові дрони-камікадзе «Бобер», – пишуть у російських Telegram-каналах.

Вибухи в ніч на 24 січня лунали також у Саратові та Татарстані.

В Міністерстві оборони Росії заявили про перехоплення та знищення всього 121 БпЛА:

37 у Брянській області,

20 у Рязанській області,

17 у Курській області,

17 у Саратовській області,

6 у Московській області,

6 у Бєлгородській області,

3 у Воронезькій області,

2 у Тульській області,

2 в Орловській області,

2 у Липецькій області,

1 над Москвою,

1 в окупованому Криму.

Доповнено о 12:00. Об 11:47 у Генштабі ЗСУ підтвердили удари в ніч на 24 січня по виробничих потужностях «Рязанської нафтопереробної компанії» та по нафтоперекачувальній станції «Рязань». Також зазначили, що українським військовим вдалося уразити завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську.

«Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння», – йдеться у дописі.

Результати ураження уточнюються. За словами Генштабу, систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії Росії.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 21 січня, безпілотники атакували об'єкти в Смоленській області Росії. Під дрони потрапив Смоленський авіаційний завод.