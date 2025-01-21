Пожежа на Смоленському авіаційному заводі, 21 січня 2025 рік

У ніч проти вівторка, 21 січня, безпілотники атакували об'єкти в Смоленській області Росії. Під дрони потрапив Смоленський авіаційний завод, повідомили російські Telegram-канали.

Серія вибухів над Смоленськом прогриміла приблизно о 00:50 (23:50 за київським часом). Зі слів мешканців, було чутно від трьох до семи сильних вибухів. У Telegram-каналах опублікували відео з моментом атаки на місто.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Звуки вибухів лунали в кількох районах Смоленська, після чого у деяких будинках зникло світло. Місцеві повідомили, що внаслідок атаки постраждали щонайменше два житлових багатоквартирних будинки. Уламки одного зі збитих безпілотників впали на багатоповерхівку на Бородинській вулиці. Виникла сильна пожежа, яку вдалось загасити.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Російські Telegram-канали пишуть, що Смоленськ масово атакували дронами-камікадзе PD-2 і «Лютий». Пропагандисти припускають, що головними цілями дронів були НПЗ у Ярцевому та місцевий авіаційний завод у Задніпровському районі Смоленська.

Згодом губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив про роботу протиповітряної оборони в регіоні. Попередньо, постраждалих внаслідок атаки немає.

«На землі та на дахах окремих будівель зафіксовано загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БпЛА. Також пошкоджено вікна житлових будинків. На місцях подій працюють оперативні служби», – ідеться в повідомленні.

Анохін назвав фейками опубліковані у соцмережах відео про нальоти БпЛА на об'єкти й житлові будинки Смоленської області.

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі 55 безпілотників у шести областях. Найбільше дронів нібито збили над Брянщиною.

«22 – над територією Брянської області, 12 – над територією Ростовської області, 10 – над територією Смоленської області, 6 БпЛА – над територією Воронезької області, 4 – над територією Саратовської області та один – над територією Курської області», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, українське командування наразі не коментувало інформацію про атаку військових об’єктів в Смоленській області РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що уночі безпілотники атакували підсанкційний Смоленський авіаційний завод. На потужностях підприємства виробляють й модернізують військові літаки, зокрема штурмовики Су-25.

«Також завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків. Цей завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем», – написав Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані.

Повідомляється, що завод підпадає під обмеження США, Канади, України, Японії, Швейцарії та країн ЄС, оскільки виробляє ракети Х-59, які російські війська використовують у війні проти України.

Нагадаємо, напередодні, 20 січня, безпілотники масовано атакували російську Казань. Під атаку дронів, імовірно, потрапив підсанкційний Казанський авіазавод ім. Горбунова