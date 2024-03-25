Пожежа на Куйбишевському НПЗ у Самарській області 23 березня 2024 рік

Служба безпеки України здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи. Це зменшило видобуток та переробку нафти в Росії на 12%. Про це у понеділок, 25 березня, розповів голова СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Василь Малюк наголосив, що саме завдяки експорту нафти Росія наповнює більшу частину свого бюджету, який потім спрямовує на військові витрати.

«Відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету», – розповів Василь Малюк.

Успішне ураження російських нафтопереробних заводів вдалося здійснити завдяки дальнобійними дронами. Василь Малюк зазначив, що СБУ працює над тим, щоб максимально знизити наповнення російського бюджету.

«Ми вже на 12% “мінуснули” і видобуток нафти, і її переробку в Росії. Їхній прем’єр Міхаїл Мішустін заявив, що вони від 1 березня офіційно припинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати. А країна-бензоколонка продовжує палати», – сказав голова СБУ.

Від початку 2024 року Сили оборони уразили такі російські нафтопереробні заводи: