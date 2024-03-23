Тиждень тому Куйбишевський НПЗ також атакували безпілотники

В ніч на суботу, 23 березня, невідомі безпілотники знову атакували нафтопереробний завод у Самарській області в Росії. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи на Куйбишевському нафтопереробному заводі пролунали близько 03:00 за московським часом. Інформацію про атаку ударних БпЛА по підприємству підтвердив губернатор Самарської області Дмітрій Азаров. За його словами, на НПЗ виникла пожежа.

«Сьогодні вночі було здійснено атаки БпЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв та постраждалих немає», – цитують російські ЗМІ Дмітрія Азарова.

Місцеві жителі опублікували відео, на якому, ймовірно знято пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Зазначимо, що Куйбишевський нафтопереробний завод спеціалізується на випуску моторного палива. Підприємство є одним із найбільших підприємств нафтової галузі Самарської області. З травня 2007 року завод входить до структури ПАТ «Роснефть».

Також за словами Азарова, безпілотники намагались укразити Новокуйбешивський НПЗ, але там їх нібито вдалося відбити. Губернатор Самарської області традиційно натякнув, що обидва підприємства атакувала Україна. Своєю чергою, в Україні подію поки що не коментували.

До слова, Самарська область розташована приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив повідомлення Financial Times про те, що Вашингтон нібито вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії. Він наголосив, що Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує «інфраструктуру війни».