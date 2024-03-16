Вранці 16 березня невідомі безпілотники атакували два нафтопереробних заводи у Самарській області в Росії. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Інформацію про атаку також підтвердив губернатор області Дмитро Азаров у коментарі російському «РИА Новости».

Перший вибух пролунав близько 05:30 на нафтопереробному заводі у Сизрані. Telegram-канал BAZA із посиланням на працівників заводу повідомив, що внаслідок удару безпілотника на заводі почалася пожежа. Площа займання – близько 500 квадратних метрів.

У той самий час БпЛА атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що також розташований у Самарській області. Там також почалася пожежа, але її, за даними РосЗМІ, загасили через пів години.

За словами губернатора Самарської області Дмитра Азарова, Сизранський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на установці з перероблення нафтопродуктів. Азаров запевнив, що постраждалих немає.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення п’яти українських БпЛА над Курською областю, а також трьох дронів, реактивного снаряда та ракети над Бєлгородською областю. Проте, атаки в Самарській області міноборони РФ не коментувало.

Зазначимо, що Самарська область розташована приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною.