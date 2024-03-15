В ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство «Пєрвий Завод» у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти. Про це йдеться в повідомленнях російських ЗМІ.

Щонайменше три безпілотники влучили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу у селищі Полотняний завод. Сталася пожежа, обладнання зазнало пошкоджень. При цьому зранку губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито були збиті 4 безпілотники, а постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.

За даними джерел УП, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Джерело УП зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження. Окремо співрозмовник наголосив, що це підприємство російський режим використовував у військових цілях. «Пєрвий Завод» розташований приблизно за 300 км від кордону з Україною.

Розташування «Пєрвого Завода» на мапі

Цей завод є найбільшим нафтопереробним підприємством Калузької області і видає 1,2 млн тонн переробленої нафти на рік. Завод також має спеціалізацію у виробництві нафтових розчинників та мазуту. У 2019 році «Пєрвий Завод» пішов на модернізацію за російською державною програмою за якою планувалось інвестувати приблизно 650 млн доларів.

Нагадаємо, що після дронових атак на нафтопереробні заводи у Росії зросли ціни на бензин. Ціна російського бензину АІ-95 перевищила 60 тис. рублів за тонну. Відповідно до даних Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, це максимальна вартість бензину в Росії за останні пів року.