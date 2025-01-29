На територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника

У ніч на середу, 29 січня, Росію масовано атакували безпілотники, зокрема, один дрон нібито збили над об'єктом ядерної енергетики у Смоленську. Про це повідомив губернатор Смоленської області Васілій Анохін.

Анохін розповів, що у різних районах Смоленської області цивільні об'єкти зазнали масованої атаки безпілотників. Також БпЛА нібито намагалися атакувати об'єкт ядерної енергетики.

«За попередньою інформацією, один з безпілотників збитий під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

У місті Кстово Нижегородської області після опівночі пролунали вибухи. Губернатор області Глєб Нікітін зазначив, що внаслідок відбиття атаки на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника.

«Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає», – написав він.

Відомо, що у місті розташований нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», а поряд з ним – хімічні підприємства та теплоелектростанція. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що це вже не перша атака на місцевий НПЗ.

«Чим менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян», – додав він.

Міноборони Росії зазначає, що впродовж ночі ППО загалом збила 104 безпілотники:

47 – над територією Курської області;

27 – над територією Брянської області;

11 – над територією Смоленської області;

7 – над територією Тверської області;

4 – над територією Бєлгородської області;

3 – над територією Нижньогородської області;

3 – над територією Калуської області;

1 – над територією Ростовської області;

1 – над Ладозьким озером у Ленінградській області.

Доповнено об 11:02. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по російській нафтобазі «Лукойл». У повідомленні зазначено, що уразити НПЗ вдалося підрозділам Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії Росії. Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються», – додають у дописі.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Сили оборони завдали удару по складах зберігання ворожих ударних безпілотників в Орловській області Росії.

У ніч на 26 січня безпілотники влучили у нафтопереробний завод у Рязані.