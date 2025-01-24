Дрон «Вампір» розробила українська компанія SkyFall

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» у п’яницю, 24 січня, показали, як ліквідували ворожий склад боєприпасів та укриття росіян на Сумському напрямку.

Відомо, що прикордонники Сумщини знищили склад боєприпасів російських військ ударами з дронів «Вампір». Також бійцям вдалося ліквідувати укриття особового складу окупантів.

«На Сумському напрямку аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» продовжують ефективно застосовувати ударні дрони «Вампір». За добу розрахунок БпЛА вполював ворожий склад боєприпасів та укриття особового складу окупантів», – написали в бригаді.

Що відомо про безпілотник «Вампір»

Дрон «Вампір» розробила українська компанія SkyFall. Він є досить великим гексакоптером, що може підіймати вантаж до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на противника різні типи боєприпасів.

Також дрон оснащений тепловізором, що дозволяє йому працювати вночі. А ще однією з переваг безпілотника є простота управління.

24 січня також стало відомо, що українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь» та знищили її.