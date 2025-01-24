Радіолокаційна станція призначена для стеження за повітряною обстановкою

Українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь» та знищили її. Про це Головне управління розвідки повідомило у п’ятницю, 24 січня.

Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь» та завдали удару. Однак через погану погоду перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною. Росіяни намагалися евакуювати обладнання, однак коли РЛС склали та завантажили в автомобіль, українські бійці завдали повторного удару.

«У результаті знищено і РЛС «Гармонь», і ворожу обслугу, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки», – додають у дописі.

Радіолокаційна станція призначена для стеження за повітряною обстановкою. Вона виявляє і супроводжує літаки, ракети, безпілотники. Апаратура станцій автоматично розраховує і передає інформацію про параметри цілі.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що українські військові влучили у станції «Небо-СВУ» та 9С32М і комплекс «Бук-М3» російської армії на тимчасово окупованих територіях України.