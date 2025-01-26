На складах ворога в Орловській області виникла «сильна вторинна детонація»

Сили оборони завдали удару по складах зберігання ворожих ударних безпілотників в Орловській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в неділю, 26 січня.

Як уточнили у відомстві, по ворожих об’єктах вдарили підрозділи Повітряних сил ЗСУ спільно з підрозділами Сил оборони. Унаслідок атаки було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджають дрони. Там виникла «сильна вторинна детонація».



Українські військові наразі уточнюють результати та масштаби пошкоджень. Попередньо, відомо про понад 200 знешкоджених дронів-камікадзе Shahed.



«Бойова робота по важливих об’єктах, залучених у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня безпілотники повторно уразили об’єкти Рязанської нафтопереробної компанії. На підприємстві, яке дотичне до забезпечення росармії, зафіксували вибухи та пожежу.