Безпілотники атакували район аеродрому

У середу, 5 лютого, ввечері у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю пролунали вибухи. Спалахнула пожежа біля військового аеродрому, звідки росіяни запускають безпілотники для атак. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Ввечері 5 лютого у Краснодарському краї оголосили небезпеку через атаку безпілотників. Росіяни повідомляли про близько 20 БпЛА, що летіли в напрямку Ростовської області, а згодом написати про роботу ППО.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав, що у Приморсько-Ахтарську лунають вибухи.

«Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає постійно шахеди», – йдеться у дописі.

За даними очевидців, безпілотники атакували район аеродрому.

Фото Петра Андрющенка, розташування атакованого аеродрому у Росії

Нагадаємо, у ніч на середу, 5 лютого, дрони атакували російські військові об’єкти у Краснодарському краї Росії. Окупанти заявили про пожежу на території російського підприємства «Албашнефть». Згодом інформацію про ураження нафтобази підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ – там також повідомили про ураження ворожого ЗРК «Бук» на Запоріжжі.