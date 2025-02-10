БпЛА атакували два нафтопереробні заводи

У ніч на понеділок, 10 лютого, безпілотники могли уразити Афіпський нафтопереробний завод, тоді як в Краснодарі уламки впали на багатоповерхівку. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

В ночі 10 лютого в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи на фоні атаки безпілотників. Очевидці повідомляють, що БпЛА атакували два нафтопереробні заводи в Афіпському, де згодом зафіксували пожежу, та Слов'янську-на-Кубані.

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Згодом стало відомо, що безпілотники влучили у житловий багатоповерховий будинок у Краснодарі. За словами губернатора Краснодарського краю Вініаміна Кондратьєва, пошкоджено житловий комплекс «Центральний».

«Український дрон збили над містом, уламки впали на технічку надбудову на 19 поверсі будівлі», – зазначив він.

Ще один безпілотник нібито збили у селищі Афіпському Сіверського району.

«Там, на жаль, уламки пошкодили приватний будинок. Ніхто не постраждав, на місці працюють спеціальні служби», – додав губернатор.

За даними Міноборони Росії, у ніч на понеділок їхня ППО ліквідувала 15 українських безпілотників:

7 у Краснодарському краї,

3 у Брянській області,

2 у Ростовській області,

1 у Бєлгородській області,

1 у Курській області,

1 у Криму.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 8 лютого, безпілотники атакували чотири регіони Росії. Під ударами дронів, серед іншого, були нафтоперегінна станція у Кумилженському районі Волгоградської області та нафтоперекачувальна станція в передмісті Чорткове Ростовської області.