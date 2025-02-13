Ймовірною ціллю міг стати Новолипецький металургійний комбінат

У ніч на четвер, 13 лютого, дрони-камікадзе атакували Росію – зокрема, Липецьку область, де зафіксували понад десяток вибухів. Ціллю безпілотників міг бути Новолипецький металургійний комбінат.

Про атаку приблизно о 02:20 повідомив російський губернатор Липецької області Ігорь Артамонов. За його словами невідомі безпілотник атакували Липецьк, Єлец, Грязь.

За словами Артамонова, внаслідок масованої атаки на область у кількох районах Липецька зникло електропостачання. Втім, росіянин традиційно заявив, що ППО нібито збила всі повітряні цілі, а руйнувань начебто завдали уламки.

Так, губернатор області повідомив, що уламки від БпЛА пошкодили територію підприємства, там постраждала працівниця. Про інші наслідки атаки Артамонов не розповів.

Зазначимо, поблизу Липецька розташований Новолипецький металургійний комбінат, який виготовляє сировину для виробництва російського озброєння – ракет, артилерії та безпілотників. До слова, у лютому 2024 року комбінат потрапив під атаку безпілотників – дрони уразили установки для охолодження неочищеного коксового газу, що призвело до зупинення роботи підприємства на тривалий час.

У російському міністерстві оборони заявили, що за ніч нібито збили 83 дронів, звинувачуючи в атаці Україну. За даними міністерства, ППО начебто збила:

37 дронів над Брянською областю

по 12 БпЛА над Курською та Липецькою областю

9 безпілотників над Твєрською областю

по три дрони у Калузькій, Бєлгородській, Смоленській та Воронезькій областях.

У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ атаку на Росію наразі не коментували.