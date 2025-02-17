ЗРК С-350 «Витязь»

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» знищили російський зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь». Про це повідомила пресслужба бригади увечері неділі, 16 лютого.

«Завдяки майстерним діям розвідників бригади “Чорний ліс” вдалося виявити та знищити новітній російський ЗРК малої та середньої дальності С-350 “Витязь”, вартість близько 135 млн доларів», – ідеться в повідомленні.

У бригаді не уточнили дату та місце ураження новітнього ЗРК ворога.

Характеристика С-350 «Витязь»

С-350 «Витязь» – російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності виробництва компанії «Алмаз-Антей».

Новітній ЗРК С-350 «Витязь» був прийнятий на озброєння російською армією у 2020 році. Наприкінці 2021 року росіяни активно перекидали ці комплекси для захисту об’єктів в окупованому Криму. Зазначалось, що до 2027 року у Росії хочуть поставити на бойове чергування близько 12 дивізіонів цього ЗРК.

С-350 «Витязь» застосовується для знищення ворожих об’єктів, БпЛА, ракет, аеродинамічних та балістичних цілей на відстані до 60 км та на максимальній висоті – 30 км. Одночасно система може виявляти та супроводжувати до 40 цілей одночасно, уражаючи вісім із них двома ракетами на ціль. В одному шасі міститься пускова установка на 12 ракет 9М96Е або двох ракет 9М100. Максимальна кількість одночасно навідних ракет – 32.Час приведення системи в бойове положення – 5 хвилин, повідомляла АрміяInform.

До слова, 15 лютого Сили безпілотних систем уразили російський ЗРК «Стріла-10» на Донеччині. Для знищення російської техніки використали дрон із системою скиду боєприпасів