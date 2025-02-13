Радіолокаційні станції «Валдай» Росія взяла на озброєння у 2021 році

Під Москвою вибухнули два новітніх радіолокаційних комплекси росіян, які відповідали за повітряну безпеку міста. Про знищення комплексів повідомили у четвер, 13 лютого, у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, у ніч на 7 лютого 2025 року прогримів вибух на території міста Долгопрудний, яке розташоване під Москвою. У місті розташована військова частина російських збройних сил №52116.

«Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “Валдай”, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії», – повідомили у пресслужбі ГУР.

На відео, яке оприлюднило ГУР, зафіксований момент вибуху на території військової частини.

У розвідці зазначили, що атакована військова частина відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. «Валдаї», які патрулювали там, були прийняті на озброєння у 2021 році. Інформації про вартість однієї такої РЛС наразі немає у вільному доступі.