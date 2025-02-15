Розвідка знищила розрахунок російської аеророзвідки на Запоріжжі

На Запоріжжі воїни Головного управління розвідки завдали успішного удару по російському розрахунку аеророзвідки. Про це у суботу, 15 лютого, повідомили у пресслужбі української розвідки.

Як розповіли у ГУР, росіяни виїхали у поле, щоб запустити дрон «Орлан», однак розвідники виявили окупантів за допомогою розвідувального комплексу SHARK, який розробила українська оборонна компанія.

«Коли московити зупинились біля посадки й почали знімати чохли для запуску “орлана” – прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР», – йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров подякував розвідникам за захист неба. Вранці він розповів, що протягом доби росіяни завдали 468 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Від жителів регіону надійшло 36 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків внаслідок російських атак.

Додамо, що слово «розрахунок» у військовій справі означає групу військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки. Це нижча організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох країн.

Нагадаємо, 13 лютого українські розвідники підтвердили знищення двох новітніх радіолокаційних комплекси росіян «Валдаї», які відповідали за безпеку повітряного простору біля Москви. Вони були прийняті на озброєння Росії у 2021 році.