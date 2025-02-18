Українські бійці уразили САУ за допомогою дрона

Вперше з початку російсько-української війни українським захисником вдалось уразити самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва «Коксан». Про це повідомили у пресслужбі 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis у вівторок, 18 лютого.

На відео, оприлюдненому військовослужбовцями, видно скидання бойової частини з безпілотника на ворожу установку. За даними 412 полку, українці уразили 170-мм САУ М1978 «Коксан», виготовлену у Північній Кореї.

«Вперше САУ “Коксан” на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років», – повідомили у пресслужбі 412 ОпБпС.

Українські бійці додали, що САУ знищили на території Луганської області, де тривають запеклі бої.

Зазначається, що дальність стрільби північнокорейської САУ становить від 40 до 60 км. Швидкість стрільби артилерійської установки – всього два постріли протягом п’яти хвилин. Крім того, для її обслуговування потрібно вісім людей.