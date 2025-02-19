Військові уразили російський батальйон у районі населеного пункту Чумацьке

У понеділок, 17 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади росіян. Про це у середу, 19 лютого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Відомо, що українські військові уразили російський батальйон у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області.



У результаті операції бійці знищили:

місце дислокації особового складу,

фортифікаційні споруди,

майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони.

Операція зі знищення російського батальйону – частина системних заходів Збройних сил України, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз.



«Збройні сили України продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об’єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України», – додають у дописі.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що біля Покровська ЗСУ вперше знищили російську новітню вогнеметну систему «Тосочка».