Під удар потрапили нафтоперекачувальні станції «Кропоткинская» та «Андреаполь»

У вівторок, 18 лютого, Генштаб ЗСУ підтвердив удар Сил оборони 17 лютого по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії. Росіяни заявили про серйозні пошкодження на нафтоперекачувальній станції «Кропоткінська».

Зокрема, у Генштабі підтвердили успішне ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.



Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції «Кропоткинская» та «Андреаполь», що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу. У Генштабі наголошують, що це суттєво ускладнить логістику постачання пального для росіян.



«Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал», – додають у дописі.

За даними російської компанії «Транснефть», внаслідок атаки дронів нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» отримала серйозні пошкодження:

зруйновано дах,

пошкоджено закритий розподільчий пристрій, газотурбінну установку,

уражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою,

знищено два трансформатори, фільтри та систему пожежогасіння.

За даними росіян, наслідки атаки усуватимуть щонайменше до двох місяців, це може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на близько 30%.

Нагадаємо, російське міноборони відзвітувало про нібито 90 перехоплених і знищених БпЛА в ніч на 17 лютого.

Також повідомляли, що внаслідок атаки безпілотника у ніч на неділю, 16 лютого, у Смоленську спалахнула пожежа на автоагрегатному заводі «Полімікс».