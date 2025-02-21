Ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень

Воїни морської піхоти відбили штурм російських військових з бронетехнікою на Покровському напрямку. За пару годин ворог втратив 10 одиниць своєї техніки. Про це у четвер, 20 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності воїнів морської піхоти. Однак чергова спроба продавити оборону обернулась втратою 10 одиниць бронетехніки за пару годин», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що для проведення штурмових дій російська армія залучила:

2 танки,

2 БМП,

6 броньованих бойових машин.

Та завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Зазначають, що бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях. Згодом залишки ворожого десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії і FPV-дронами.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують інтенсивно атакувати українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж четверга ворог здійснив 31 наступальну дію.

«Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі», – зазначають у дописі.

За попередніми підрахунками, 20 лютого на цьому напрямку воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Крім цього, знищили вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадрацикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал Starlink.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що ворожі БМП прорвались на Покровському напрямку повз українські загородження і висадили піхоту на різних позиціях, ЗСУ вдалося знищити росіян.