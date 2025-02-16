Дві ворожі БМП прорвались і висадили піхоту на різних позиціях на Покровському напрямку

Ворожі БМП прорвались на Покровському напрямку повз українські загородження і висадили піхоту на різних позиціях, ЗСУ вдалося знищити росіян. Про це у неділю, 16 лютого, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

16 лютого стало відомо, що підрозділи морської піхоти відбили черговий ворожий штурм, знищивши бронетехніку та піхоту супротивника.

Військові розповідають, що кілька одиниць броньованої техніки росіян рухались у напрямку оборонних позицій, де вони планували зібратися для штурмових дій. Попри мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, дві ворожі БМП прорвались і висадили піхоту на різних позиціях. Та підрозділи морської піхоти знешкодили противника.

«Завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади морської піхоти, обидві групи противника були знищені включно з технікою, а штурм закінчився, так і не почавшись», – йдеться у дописі.

Зазначимо, за даними Інституту вивчення війни, наступ російських військ на південь і південний захід від Покровська за останні два тижні сповільнився. Аналітики вважають, що це відбувається на тлі того, що російське командування може віддати пріоритет наступальним операціям навесні і влітку 2025 року на Костянтинівку.

Тим часом британська розвідка пише, що ключові зусилля Росії під Покровськом зосереджені на тому, щоб обрізати логістичні шляхи до міста і оточити його.

11 лютого повідомляли, що російська армія активізувалась на декількох напрямках фронту. На Покровському напрямку ворог зруйнував деякі позиції українських військових.

16 лютого стало відомо, що українські військові провели низку контратак та звільнили від окупаційних військ село Піщане поблизу Покровська.