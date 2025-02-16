Вибити окупантів вдалось завдяки операції підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп

Українські військові провели низку контратак та звільнили від окупаційних військ село Піщане поблизу Покровська. Про це у неділю, 16 лютого, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Відомо, що село Піщане розташоване за приблизно 5 км на південь від Покровська. Українським бійцям вдалося звільнити село, а також витіснити окупантів ще деяких населених пунктів поряд.

«Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були витіснені з ще деяких населених пунктів поряд», – розповів Трегубов.

За його словами, вибити окупантів вдалось завдяки операції підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп української армії.

«І в принципі, ось ця стратегія може стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту. Хоча, звісно, мова йде не тільки про дронщиків, а мова йде і про ефективні штурмові дії, тієї ж самої «Скали»», – додав речник.

Варто зазначити, що аналітики проєкту Deep State повідомили про звільнення села ще 9 лютого. Втім тоді українські військові не підтверджували повне звільнення населеного пункту.