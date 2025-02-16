Вибити окупантів вдалось завдяки операції підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп
Українські військові провели низку контратак та звільнили від окупаційних військ село Піщане поблизу Покровська. Про це у неділю, 16 лютого, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.
Відомо, що село Піщане розташоване за приблизно 5 км на південь від Покровська. Українським бійцям вдалося звільнити село, а також витіснити окупантів ще деяких населених пунктів поряд.
«Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були витіснені з ще деяких населених пунктів поряд», – розповів Трегубов.
За його словами, вибити окупантів вдалось завдяки операції підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп української армії.
«І в принципі, ось ця стратегія може стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту. Хоча, звісно, мова йде не тільки про дронщиків, а мова йде і про ефективні штурмові дії, тієї ж самої «Скали»», – додав речник.
Варто зазначити, що аналітики проєкту Deep State повідомили про звільнення села ще 9 лютого. Втім тоді українські військові не підтверджували повне звільнення населеного пункту.
У суботу, 15 лютого, журналіст Юрій Бутусов розповів, що першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку «Скала», вони знищили та захопили основні опорні пункти ворога. Згодом для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які закріпили успіх.
За словами журналіста, Піщане 425-й штурмовий полк за останні два місяці звільнив вже вчетверте.
«Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, «Скала» заходила та їх зачищала, потім у село ставили в оборону інший підрозділ, і через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили, посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля Піщаного бійці зачищали 14 разів», – йдеться у повідомленні.
Бутусов наголошує, що штурм Піщаного вчетверте був складною операцією, оскільки росіяни міцно закріпилися на позиціях.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби, 15 лютого, на Покровському напрямку захисники зупинили 71 атаку ворога у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.
Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 16 лютого. Фото Генштабу
Також повідомляли, що російські війська намагаються зруйнувати канал Сіверський Донець – Донбас, щоб мати можливість переправляти техніку у Часовому Яру і атакувати у міській забудові.
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