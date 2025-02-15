Російські військові у Донецькій області щодня атакують українські позиції по кілька разів

Російські війська намагаються зруйнувати канал Сіверський Донець – Донбас, щоб мати можливість переправляти техніку у Часовому Яру і атакувати у міській забудові. Про це у суботу, 15 лютого, повідомив речник 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в ефірі «Суспільне Студія».

Російські військові у Донецькій області щодня атакують українські позиції по кілька разів. Для цього ворог використовує тактику малих груп, а також повноцінні штурми.

«Противник використовує тактику як малих груп, коли невеликі підрозділи 3-5 чоловік вирушають до тилових позицій, і намагаються пройти, поки їх не бачать, крізь лінію оборони і нав’язати бої за спиною. Так і повноцінні штурми в лоб на наші позиції, великими підрозділами в том числі із застосуванням великої техніки», – розповів Полухін.

При цьому росіяни намагаються зруйнувати канал Сіверський Донець – Донбас, щоб переправляти техніку для штурмів у міській забудові.