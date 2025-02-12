Антидроновими сітками росіяни обвішують дороги від Бахмута до Часового Яру

Росіяни встановили близькою 2 км антидронових сіток для захисту бронетехніки, яку використовують під Часовим Яром. У коментарі «Суспільне Донбас» у середу, 12 лютого, речник 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що вони не можуть гарантувати окупантам захист від ударів.

Антидроновими сітками росіяни обвішують дороги від Бахмута до Часового Яру. Таким чином вони намагаються захистити свою бронетехніку. Та за словами Полухіна, вони не гарантують їм захисту.

«Вони намагаються себе захистити, але їм це не допомагає. При тому такі сітки ставились й на окопи, але вони їм не допомогли», – зазначив речник.

За його словами, українським військовим вдається пошкоджувати та атакувати техніку російських військ через дірки у них.

«Воно все палиться, воно все горить, при чому, якщо це відстань в два кілометри, така велика відстань, то вони навіть не помітять дірочку, відповідно, яка буде зроблена якимось скидом й там будуть спокійно пролітати інші дрони. Ну й власне, якщо вони вішають сітку на теж місце, значить там з минулою щось трапилось», – додав Полухін.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що українські військові знищили в районі міста Часів Яр на Донеччині три склади із паливом, їжею та боєприпасами, які росіяни мали використовувати під час штурмів.