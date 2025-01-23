Задимлення та вогонь тривали близько 5 годин

Росіяни, щоб не забирати тіла своїх військових і приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони, підпалили колектор з загиблими поблизу Часового Яру. Про це у четвер, 23 січня, «Українській правді» повідомив речник ОТУ «Луганськ», підполковник Дмитро Запорожець.

Відомо, що з 4 по 8 січня Сили оборони зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець.

«Ворог використовував густий туман і обмежену видимість для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу Калинівки, що неподалік Часового Яру. За 4 дні зафіксували переміщення понад 100 окупантів. За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру», – розповів Запорожець.

Уже 9 січня українські військові завдали авіаційного удару по скупченню росіян. Того дня, за даними речника ОТУ «Луганськ», ворог міг втратити до сотні своїх бійців.

Окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару Сил оборони. Відео надане УП ОТУ "Луганськ" pic.twitter.com/6V8Q34npku — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

21 січня окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, намагаючись приховати знищення такої кількості особового складу та для того, щоб уникнути евакуаційних заходів.

«Задимлення та вогонь тривали близько 5 годин», – додав Запорожець.

Нагадаємо, 8 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії Росії, що розташований у місті Харцизьк на Донеччині.