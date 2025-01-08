Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії Росії, що розташований у місті Харцизьк на Донеччині. Про це у середу, 8 січня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як пояснили у Генштабі ЗСУ, у командному пункті росіяни планували обстріли, тому українські військові вжили заходів, щоб запобігти атакам.

«Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних людей», – йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали повідомили, що у місті пролунало щонайменше 8 вибухів. Місцеві жителі скаржилися на перебої зі світлом та інтернетом.

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У Генштабі ЗСУ деталі наслідків ураження поки не повідомляли.