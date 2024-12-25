Втрати російських солдатів не уточнюють

У ніч на середу, 25 грудня, українські оборонці завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти росіян. Інформацію про це підтвердили у пресслужбі СтратКому ЗСУ.

Зранку 25 грудня російські Telegram-канали заявили про атаку на місто Льгов у Курській області Росії. На відео, оприлюднених очевидцями, видно зруйновану будівлю та пожежу поблизу неї.

Згодом у СтратКомі підтвердили ураження у Льгові та повідомили, що ЗСУ атакували місце розташування пункту управління 810 бригади російських морпіхів, які воюють на Курському напрямку.

«Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації координувати військові операції проти народу України», – повідомили у пресслужбі СтратКому.

Влада Курської області звинуватили Україну в ракетному обстрілі цивільних об’єктів росіян та заявили про загибель чотирьох людей і поранення п’ятьох. Чи є втрати серед російських військових, місцева влада не уточнила. Водночас голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок українського удару особовий склад 810 бригади зазнав втрат – скільки саме поранених та загиблих солдатів, наразі невідомо.

Тим часом у ніч на 25 грудня росіяни завдали масованої ракетної та дронової атаки, спрямованої на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, випустивши понад 180 повітряних цілей. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі у різних регіонах, ще понад пів мільйона людей залишилися без опалення.