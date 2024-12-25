Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

У ніч на середу, 25 грудня, росіяни завдали ударів по Україні 184 повітряними цілями. Більшість із них збила українська протиповітряна оборона, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

З ночі до ранку 25 грудня російські окупанти випустили:

дві балістичні ракети KN-23 з Воронезької області Росії;

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

12 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, які підіймали з Волгоградської області та Каспійського моря;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з Бєлгородської області;

106 ударних дронів типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів з російських Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

З них українським оборонцям вдалося збити 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см та «Калібр»;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударних безпілотників, ще 52 локаційно втратили.

Результат роботи ППО у ніч на 25 грудня

«До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Попри успішну роботу ППО, є влучання на об’єктах української енергетики. Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Кременчуці та Кривому Розі. Також були повідомлення про вибухи на Прикарпатті. Внаслідок обстрілу у Харківській області без тепла залишилися пів мільйона споживачів, а також кількасот будинків на Дніпропетровщині та Прикарпатті, є руйнування цивільної інфраструктури. Крім того, на Дніпровщині внаслідок атаки загинула людина, ще шестеро постраждали у Харкові.