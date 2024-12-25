Росіяни випустили ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря та підняли стратегічну авіацію для удару по Україні

У ніч на середу, 25 грудня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по містах України. Ціллю обстрілів знову стала енергетична інфраструктура, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Близько 1:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили про підйом ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Олєнья. Крім того, о 5:20 ПС зафіксували пуски ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. До того росіяни атакували області України ударними безпілотниками.

Одна з ракет, за повідомленням Повітряних сил, рухалася в напрямку Чернівців з території Молдови. За даними моніторингової групи monitor, крилата ракета пройшла 140 км через Молдову та Румунію з району Ямпіль в районі Дарабань.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти за ніч випустили по Україні понад 170 повітряних цілей. За попередніми даними, більшість із них вдалося збити.

«Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні. За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання», – повідомив Володимир Зеленський.

Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Кременчуці та Кривому Розі. Також були повідомлення про вибухи на Прикарпатті.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, росіяни вчергове масовано атакували українську енергетику. На українських об’єктах є пошкодження. У зв’язку з нічним обстрілом росіян компанія «Укренерго» дала розпорядження запровадити графіки відключень у низці областей. Втім, на момент публікації інформації про відключення в регіонах немає.

Наслідки російської атаки на Різдво

Росіяни завдали ударів ракетами та дронами-камікадзе по Харкову. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті є влучання у трьох районах – Київському, Салтівському та Немишлянському. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей. У кількох нежитлових будинках виникли пожежі, триває ліквідація наслідків атаки.

Крім того, ворожий дрон влучив у приватний сектор в Основ’янському районі Харкова. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки зайнялася пожежа в одному з будинків, уточнюється інформація про постраждалих.

У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки загинула людина, повідомивголова ОВА Сергій Лисак.

У ДТЕК повідомили, що росіяни завдали серйозних ударів по теплоелектростанціях компанії.

«Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії», – повідомили у пресслужбі ДТЕК.

В Івано-Франківській області також є пошкодження – за словами голови Прикарпатської ОВА Світлани Онищук, через російську атаку частина області залишається без електропостачання. Крім того, пошкодження енергетичної інфраструктури є на Вінниччині.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, внаслідок російської нічної атаки у Харківській області без тепла залишилися 500 тис. абонентів у 2677 будинках. Крім того, без опалення перебувають приблизно 150 будинків на Дніпропетровщині та 81 оселя на Прикарпатті.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

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