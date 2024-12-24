23 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені

Російські війська у ніч на вівторок, 24 грудня, атакували Україну 60 ударними БПЛА та дронами інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на вівторок росіяни запустили безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Загалом для атаки на українські міста ворог використав 60 дронів.

Робота ППО в ніч на 24 грудня

Сили ППО ліквідували 36 БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Також через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Відомо, що на Хмельниччині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені будинки, автомобіль та господарське приміщення.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 23 грудня, росіяни застосували проти України 72 ударні безпілотники типу Shahed і безпілотники інших типів із Брянська та Орла. Під час атаки, за словами керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, було пошкоджено обладнання місцевого підприємства. Одна людина отримала тілесні ушкодження, утім стан її здоров'я задовільний.