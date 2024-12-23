Сили оборони збили 47 БпЛА в дев'яти регіонах

Упродовж доби російські військові застосували проти України 72 ударні безпілотники типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків російського Брянська та Орла. Про це повідомили в Повітряних силах в понеділок, 23 грудня.

Напад, який тривав з 10:00 22 грудня по 09:00 23 грудня, відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 9:00 підтвердили збиття 47 дронів в дев’яти областях:

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Одеській.

Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. На Хмельниччині та Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні підприємства та будинки, попередньо без жертв, постраждалим надають допомогу, повідомило Командування Повітряних сил.

За словами керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, унаслідок атаки пошкоджено обладнання місцевого підприємства. Відомо, що одна людина отримала тілесні ушкодження, утім стан її здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Уночі сили ППО знищили п’ять ворожих БпЛА типу Shahed над областю.

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з районів була пошкоджена лінія електромереж, проте електропостачання вже відновили. В іншому районі уламками пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. У будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені дахи. Постраждалих та влучань в інфраструктуру немає.