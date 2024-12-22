Сили оборони збили 52 БпЛА

В ніч на неділю, 22 грудня, російські військові вкотре атакували Україну, застосувавши 103 безпілотники різних типів. Українська ППО працювала у 12 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти запустили безпілотники з Брянська, Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Бердянська. Також випустили балістичну ракету Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

Станом на 10:00 неділі, 22 грудня, Повітряні сили підтвердили збиття 52 російських БпЛА. Ще 44 російських безпілотників-імітаторів було локаціно втрачено через вплив РЕБ, а один безпілотник вилетів з повітряного простору України у напрямку Білорусі. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

У Броварах на Київщині рештки безпілотників впали на 25-поверховий житловий будинок. Внаслідок чого загорілася крівля та ліфтове приміщення.

«Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 м². Жертв та потерпілих немає», – повідомили у ДСНС.

Також уламки збитих БпЛА пошкодили будівлі у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській областях.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 21 грудня, росіяни випустили по Україні 113 безпілотників та одну ракету. Сили оборони збили 57 ударних БпЛА, ще 56 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачено через дію РЕБ.