Наслідки влучання російського БпЛА у багатоповерхівку у Харкові

В ніч на суботу, 21 грудня, росіяни вкотре атакували Україну. Для цього окупанти застосували 113 безпілотників та одну ракету. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни атакували Україну, випустивши ударні БпЛА з Брянська, Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська. Також російські військові з території тимчасово окупованої Донеччини атакували Полтавщину зенітною керованою ракетою.

Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 57 ударних БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 56 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачено через дію РЕБ.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки

У Харкові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку у Салтівському районі. На місці влучання сталась пожежа на першому та другому поверсі, її загасили рятувальники. Внаслідок атаки троє дорослих тримали гостру реакцію на стрес, а 12-річна дівчина – легкі осколкові поранення. У Київському районі Харкова ударний дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка. Трьом жінкам медики надали допомогу на місці. До лікарні госпіталізували 12-річного хлопця з осколковим пораненням ноги. Вранці суботи, 21 грудня, голова ОВА Запорізької області Іван Федоров повідомив, що дитину перевели до відділення загальної хірургії.