Пошкоджена багатоповерхівка у Запоріжжі

Ввечері п’ятниці, 20 грудня, російські військові атакували безпілотниками Харків та Запоріжжя. Внаслідок атаки руйнувань зазнали багатоповерхівки, також є постраждалі. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника пошкоджена дев’ятиповерхівка. За словами Івана Федорова, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – 12-річний хлопчик.

У Харкові російський БпЛА влучив між першим та другим поверхами дев’ятиповерхівки у Салтівському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа. За словами Олега Синєгубова, постраждали щонайменше чотири людини, серед яких – 12-річна дівчина.

«Три людини із гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення», – повідомив Олег Синєгубов.

На місці події рятувальники гасять пожежу на першому та другому поверхах, площа займання становить 30 м². Також фахівці проводять обстеження будинку.

У мережу потрапило відо з наслідками влучання російського БпЛА у багатоповерхівку у Харкові.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни обстріляли Київський район у центрі Харкова. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.