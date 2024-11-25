Удар росіяни завдали по житловій забудові у центрі Харкова

Вранці понеділка, 25 листопада, російські окупанти завдали удару по середмістю Харкова, пошкодивши житлову забудову. Внаслідок атаки понад два десятки людей постраждали, повідомили голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували місто приблизно о 08:30. Місцева влада повідомила про удар по центральній частині міста у Київському районі. Внаслідок удару на одній з центральних вулиць міста зайнялася пожежа.

Станом на 09:00 кількість постраждалих сягнула 13 людей, повідомив Олег Синєгубов. Дев’ятьох із них госпіталізували. Згодом голова ОВА повідомив про 16 поранених.

Доповнено о 10:05. Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок ворожої атаки зросла до 19.

«Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі», – повідомив Ігор Терехов.

За словами Терехова, попередньо, від російського обстрілу тою чи іншою мірою постраждав 41 будинок.

Доповнено об 11:25. У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали 23 людини від 21 до 71 року – 16 із них госпіталізували. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

На місці атаки працюють рятувальники, правоохоронці та волонтери. За попередніми даними, росіяни завдали удару по місту зенітною ракетою С-400.