Наслідки російського удару по Харкову, 3 листопада 2024 рік

Увечері неділі, 3 листопада, російські війська вчергове атакували Харків та область. У селищі Ківшарівка Купʼянського району внаслідок ворожого удару зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки, під завалами перебувають люди. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Ківшарівку близько 20:50 3 листопада. В ОВА повідомили про одного постраждалого. Станом на 23:30 було відомо, що під завалами перебувають щонайменше три людини. Надзвичайникам вдалось врятувати одну жінку. Синєгубов зазначив, що аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли росіян. Зазначимо, на час публікації новини оновленої інформації щодо ситуації в Ківшарівці не було.

Окрім того, увечері 3 листопада російські військові керованими авіабомбами обстріляли Шевченківський район Харкова та Дергачівську територіальну громаду Харківщини. Попередньо, ворог поцілив по Харкову авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Вибухові пораненні та інші травми дістали 14 людей, серед яких четверо поліцейських.

«У Харкові пошкоджено супермаркет, житлові багатоповерхівки, нежитлові приміщення, скління вікон у будівлях на ринку», – повідомила пресслужба поліції Харківщини.

На території Дергачівської громади Харківської області ворожий КАБ влучив в землю поблизу кладовища. За попередньою інформацією, постраждалих немає, пошкоджено будинки.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).