Рятувальники розбирають завали на місці влучання російських ракет. 1 листопада 2024 року

Удень 1 листопада російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову. Ворог вдарив по місцю дислокації поліції, унаслідок чого загинув поліцейський. Ще 26 правоохоронців та четверо цивільних отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як уточнив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, через російський ракетний удар загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

«Правоохоронцю було 40 років. Він віддано служив суспільству та державі, забезпечуючи правопорядок у прифронтовому регіоні», – написав Синєгубов.

Загиблий внаслідок російської атаки поліцейський Андрій Матвієнко (Фото Харківської ОВА)

Серед поранених є поліцейські у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя, зазначив керівник Харківщини.

За даними обласної прокуратури, 1 листопада близько 16:00 окупаційні війська завдали удару двома ракетами по місцю дислокації поліції в одному з районів Харкова. Попередньо, росіяни вдарили по місту ракетами типу С-300/400. Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, багатоповерхівки, магазини та більш ніж десять автомобілів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).