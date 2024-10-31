Наслідки ракетного удару по харківській багатоповерхівці 30 жовтня

Унаслідок російського авіаційного удару по дев’ятиповерхівці Харкова увечері 30 жовтня загинули щонайменше дві людини. Ще три десятки людей отримали поранення. Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов вранці 31 жовтня.

Про першого загиблого – 11-річного хлопчика – Олег Синєгубов повідомив близько першої години ночі. Рятувальники деблокували дитину з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Понад пів години медики намагались реанімувати хлопчика, але врятувати дитину не вдалося.

О 6:40 керівник Харківщини розповів, що з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла ще одного загиблого через російський удар. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи.

На час публікації новини кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова становила 34 людини. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено о 08:45. За уточненими даними Харківської ОВА, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває також 15-річний хлопець.



«Знайдені фрагменти тіла – вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення», – уточнив Олег Синєгубов.

Рятувальники продовжують пошукові роботи, попри пошкодження конструкцій будинку та загрози обвалу. Також внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків.

Російський обстріл багатоповерхівки у Харкові

Нагадаємо, о 22:45 30 жовтня росіяни завдавали авіаудару керованою авіабомбою по дев’ятиповерховому будинку у Салтівському районі. Попередньо, росіяни вдарили авіабомбою ФАБ-500 з УМПК з території населеного пункту Строїтель Бєлгородської області. Унаслідок обстрілу обвалився під’їзд з шостого по перший поверх.