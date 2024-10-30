Наслідки російської атаки на багатоповерхівку в Харкові, 30 жовтня 2024 рік

Пізно увечері 30 жовтня російські війська вдарили керованою авіабомбою по девʼятиповерховому житловому будинку в Харкові. Постраждали десятки людей, серед них – діти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



За словами президента, під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще люди. На місці прильоту працюють необхідні служби. Унаслідок атаки повністю зруйновані шість поверхів будинку. Також президент опублікував відео з наслідками влучання.



За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 23:48 кількість поранених внаслідок влучання по дев’ятиповерхівці в Харкові становила 17 людей. Через кілька хвилин мер міста Ігор Терехов повідомив про 18 постраждалих.

Наслідки російської атаки на будинок в Харкові 30 жовтня (Фото Харківської ОВА)

Олег Синєгубов заявив, що багатоповерхівка під загрозою завалу через значні руйнування. Попри це, працівники ДСНС продовжують максимально оперативно працювати над розбором завалів. Пошук людей триває. Попередньо, ворог вдарив авіаційною бомбою «ФАБ-500».

Доповнено о 00:20. Ігор Терехов, мер міста, повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24.