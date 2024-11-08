У центрі міста пошкоджені історичні будівлі, громадські місця та житлові будинки

Росіяни в ніч на 8 листопада атакували КАБами два райони Харкова. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

О 3:30 російські війська вдарили керованою авіабомбою по Харкову, під атакою опинилися Салтівський та Шевченківський райони.

У Салтівському районі росіяни влучили в 12-поверхівку, зруйнувавши під’їзд з 1 по 3 поверхи. Пошкоджень також зазнали будинки поряд, автомобілі та виходи метро. Станом на 5:40 було відомо, що постраждали 25 людей, серед них є 3-місячний хлопчик.

Синєгубов додав, що 5 мешканців госпіталізували до лікарні. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Також російські війська вдарили по відкритій території у центрі міста. Пошкоджені історичні будівлі, громадські місця та житлові будинки.

Обстріли Харкова

Увечері неділі, 3 листопада, російські війська вчергове атакували Харків та область. У селищі Ківшарівка Купʼянського району внаслідок ворожого удару було зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки, загинули 3 мешканці. У Харкові постраждали 11 цивільних та чотири співробітники МВС.

Унаслідок російського авіаційного удару по дев’ятиповерхівці Харкова увечері 30 жовтня загинули щонайменше дві людини. Ще три десятки людей отримали поранення.