Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України та кіберполіції затримали харків’янина, який працював на військово-космічні сили Росії. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, 47-річний затриманий харків’янин обіймає посаду гендиректора російської компанії, яка займається налаштуванням супутників-шпигунів «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р». Ці системи окупанти використовують для вистежування геолокацій Сил оборони, коригування вогню та ведення розвідки. Щоб допомагати окупантам налаштовувати супутники затриманий уклав відповідні договори з корпорацією «Роскосмос».

«Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил Росії. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, затриманий до початку повномасштабного вторгнення тривалий час проживав в Росії.

Правоохоронці затримали харків’янина у його помешканні. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з окупантами. Крім того, у затриманого та його ймовірних спільників вилучили понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за роботу на росіян.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України), наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.