Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримали 72-річного вченого-механіка, який розробляв креслення покращень для ударних дронів типу Shahed на замовлення росіян. Чоловік співпрацював з гендиректором одного з російських машинобудівних заводів, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 20 жовтня.

Правоохоронці викрили російського пособника у Харкові. Злочинцем виявився 72-річний вчений-механік, який працював над модернізацією двигунів ворожої зброї та катапультних установок. Свої розробки він надсилав росіянам.

«За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу Shahed, які рашисти маркують під назвою “Герань-2”», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Креслення для безпілотників чоловік передавав через електронну пошту та один із месенджерів. Щоб приховати факти співпраці з окупантами, він маскував свої доробки під виглядом наукових праць у галузі безпілотників. Крім того, до розробок вчений залучив свого колишнього студента, який втік на територію Росії з Харківщини та влаштувався до Московського технологічного університету.

Під час обшуків у вченого виявили та вилучили комп’ютер, мобільний телефон та флеш-носії із доказами роботи на росіян. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво країні-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскацією майна. Також правоохоронці готуються повідомили про заочну підозру ексстуденту чоловіка. Втім, за якою статею ККУ його підозрюють, в СБУ не уточнили.