34-річний волонтер наводив російські удари по українських позиціях

На Донеччині Служба безпеки України затримала російського агента, який працював волонтером Всесвітньої продовольчої програми ООН на Покровському напрямку. 34-річний чоловік передавав росіянам інформацію, за допомогою яких ті готували авіаобстріли та атаки FPV-дронів, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 28 жовтня.

За даними правоохоронців, місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН, який прикривався волонтерською діяльністю, збирав інформацію про локацію Сил оборони на цьому напрямку, допомагаючи окупантам виявили місця розташування української артилерії та піхотинців.

«За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям. Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки. Рашисти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

34-річного чоловіка затримали на початковому етапі його шпигування для росіян. Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із листуванням з російським куратором.

Шпигуну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.