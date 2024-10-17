Коригувальником виявився 37-річний місцевий житель

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, якого перекинули з Росії у Харків для коригування ударів. Про це спецпризначенці повідомили 17 жовтня.

Затриманим коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. Після початку повномасштабної війни він втік до Росії, адже там проживала його дружина. Після цього його завербувала російська ФСБ.

«За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни та згодом розпочав виконувати завдання ворога», – розповідають в СБУ.



Основними цілями росіян були військові полігони, де проходили навчання українські захисники. Зрадник під виглядом робочих поїздок приховано фіксував локації оборонних об’єктів. Для цього він також намагався вивідати інформацію у знайомих військових та волонтерів.

Контррозвідка завчасно викрила агента, йому повідомили підозру у державній зраді й помістили під варту. За інформацією СБУ, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 жовтня Служба безпеки України завадила зрадниці, яка допомагала росіянам наступати на Покровськ Донецької області, втекти до Росії.

Також співробітники Служби безпеки України 15 жовтня затримали на Донеччині 22-річного військового ЗСУ, який проходив службу за контрактом. За даними слідчих, він співпрацював з ФСБ та намагався скоригувати російські удари по своєму підрозділу.